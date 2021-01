River tendrá que buscar estadio para recibir a Independiente

River tendrá un inconveniente para el próximo partido contra Independiente por la última fecha de la Fase Campeón de la Copa Diego Maradona . Es que el “Millonario” viene haciendo de local en el Libertadores de América por las refacciones que se están llevando a cabo en El Monumental y, pese a que aún no es oficial, como no se puede ceder la localía deberá encontrar un nuevo escenario ante el “Rojo”.

