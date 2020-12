River va por un ex Boca

En un principio, sonaron Pol Fernández, quien está en conflicto con Boca, y Gabriel Neves, jugador de Nacional. Aunque en las últimas horas se sumó a la lista Tomás Pochettino, actual futbolista de Talleres y ex “Xeneize”. Dese Córdoba aseguran que hay un serio interés por parte de River, pero hasta el momento el representante del jugador no recibió ningún llamado.

Sin embargo, desde que Exequiel Palacios dejó el club y se fue a jugar a Alemania, el once titular sufrió ciertas modificaciones para intentar ocupar su rol y no se pudo conseguir. Si bien el “Millonario” tuvo brillantes actuaciones en los diferentes partidos, el funcionamiento nunca volvió a ser el mismo. Es por eso que Gallardo comenzó a tener en el radar distintos jugadores que pueden sumarse en el próximo mercado de pases.

