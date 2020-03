Robaba los gatos del vecino para dárselos de comer a su perro

Un perverso hecho sacude a la localidad bonaerense de Merlo. Un joven de 29 años denunció que su vecino atrae a sus gatos con comida para luego pegarles con un palo y dárselos de comer a su mascota, un pastor alemán.

Según contó el joven, identificado como Federico, en sus redes sociales, sus vecinos construyeron una pared que quedó a la altura de su casa y, desde que terminaron la edificación, colocan comida de gato en la medianera para atraer a los animales.

“Ponen alimento en la medianera y cuando mis mascotas llegan a ese lugar, les pegan con un palo y las tiran al patio de ellos, donde espera una perra de raza pastor alemán que se las devora”, relató.

Además, Federico contó que “tenía 25 gatas y ya desaparecieron 10” y se dio cuenta de lo que sucedía cuando miró el patio del vecino y se encontró “el cadáver de una de ellas”. “Ahí descubrí lo que estaba pasando y fui a increpar a ese hombre. Cuando lo encontré, se rió en mi cara y me dijo que si me acercó otra vez, me va a volar la cabeza de un disparo”.

Por otro lado, el joven detalló que “la mujer que vive con el agresor intentó calmar la situación” y le aseguró que “era la perra quien estaba matando los gatos”. “Me indigné aún más, ella también sabía lo que estaba pasando con mis gatos y nunca me avisó. Me avisa después de la muerte de diez gatos”, precisó.

Luego de hacer la denuncia a través de Facebook, otra vecina se contactó con la víctima y aseguró que ese mismo hombre envenenó a su perro en épocas navideñas.

