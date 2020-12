Robbie Williams casi muere por una dieta

Según reveló el cantante inglés de 46 años, su esposa Ayda Field lo obligó a ir al médico para realizarse estudios y fue eso lo que le salvó la vida. “ Comía pescado dos veces al día y cuando finalmente acudí a que me examinara el doctor y tuvimos los resultados de las pruebas, me dijo que tenía la intoxicación por mercurio más alta que había visto “, detalló en una entrevista en Radio X.

