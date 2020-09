Robert Pattinson se contagió con coronavirus

Ante el positivo de Pattinson, el director de “The Batman” está tratando de no volver a congelar la producción, que sigue en marcha para rodar la mayor parte de las escenas en las que no aparezca el actor e incluso algunas en las que aparezca Batman/Bruce Wayne, pero en las que no se vea su rostro y pueda ser sustituido por su doble de cuerpo.

