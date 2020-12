Robertito Funes Ugarte renunció a su programa en C5N

Robertito Funes Ugarte confirmó su renuncia a Sobredosis de TV, su programa en C5N, y explicó por qué decidió dar un paso al costado.

Días atrás, el periodista Pablo Montagna contó que Roberto Funes Ugarte dejaba Sobredosis de TV, el ciclo que condujo los sábados a las 21 por C5N junto a Luciana Rubinska, por decisión personal.

Ahora, el periodista, que también está al frente de los programas ¿Quién sabe más de Argentina? por la TV Pública, y es parte de Telefe Noticias, en Telefe, confirmó la noticia y profundizó sobre su renuncia a C5N, aclaró que no le pidieron una “bajada de línea”, y desmintió que se tratara de intereses políticos, pero expresó que perdió el interés en el formato.

“El programa perdió el humor y no lo quiero hacer más. Es un ciclo que se termina, se tornó muy político y yo no le esquivo, pero creo que la gente está cansada de la política, creo que necesitan un poco de humor, y al sacar eso ya me dejó de interesar”, dijo en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Asimismo se refirió a la reacción de las redes sociales y del público, donde –según él- algunos lo tildaron de “gorila asintomático” y sostuvo que “yo no soy kirchnerista ni macrista, no soy militante, y si bien soy un ser político me mantengo neutral, por eso la gente radicalizada me nefrega. Me han agredido terriblemente porque yo no pienso como piensan muchas personas del publico de Sobredosis de TV, y lo lamento porque yo tengo la cabeza más abierta que ellos. Acá a nadie le gusta que pienses distinto”, lamentó durante el ciclo radial Por si las moscas.

Desmintió entonces que su decisión tuviera que ver con una “bajada de línea” por parte de las autoridades del canal: “No me pidieron nada, pero al sentir que está siempre parecido, le sacamos la cuota de humor y yendo siempre en vivo es un estrés, por eso tomé esta decisión“.

En esta línea subrayó que “para mi Sobredosis de TV es un ciclo que terminó. La (Luciana) Rubinska se puso triste, me dijo ‘mi marido me abandona’. Yo la respetaba a ella, y ella me respetaba a mi. Nosotros pensábamos totalmente distinto y siempre nos respetamos. Siempre respaldaron si yo pensaba distinto al invitado y tenía que decir algo, lo podía decir”.

Aclaró que otro de los motivos para tomar su decisión de abandonar el ciclo de C5N fueron las nuevas ofertas laborales: “Además yo tengo muchísimo trabajo y el Covid me dio un cachetazo porque hoy estás y mañana no estás, así que tengo que pensar también en el disfrute, y como tengo muchas propuestas necesito hacerme tiempo para mi también, no me la puedo pasar trabajando“.

Y fue picante al diferenciarse de otros colegas: “Yo tengo muchísimo trabajo. Hay gente que llega porque soba la quena y en mi caso no, muchos que soban la quena consiguen viajes internacionales o conducciones de programa, pero yo no. Vengo laburando hace muchísimos años y los lugares que tengo los conseguí trabajando mucho, hoy puedo elegir dónde estar y lo hice sin privilegios. Es un camino largo, una maratón que vengo trabajando hace 25 años, desde una columna, un móvil o una conducción y hago todo con la misma pasión y el carisma no se regala”, enfatizó. (Exitoina)

