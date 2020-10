Roberto Baradel: “Sería irresponsable volver a clases presenciales donde el nivel de contagios es alto”

“Si están dadas las condiciones y hay presupuesto para poder aplicar los protocolos, la presencialidad es importante. Hoy no están dadas. Falta inversión para poner en condiciones las escuelas, infraestructura, salarios, contratación de personal de maestranza”, señaló. Además advirtió que “el presupuesto 2021 que se va tratar si bien tiene más inversión en educación es insuficiente y no va atender las necesidades post pandemia”.

You May Also Like