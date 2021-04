Roberto García Moritán debutó como columnista de radio

En julio de 2020, la conductora se había referido a cómo apoya a sus parejas en sus proyectos laborales. “ Soy súper generosa con las personas que han estado conmigo y con mis parejas. Los ayudo en todo. Sus carreras repuntan y brillan como oro cuando están al lado mío. Entonces no me vengas a decir que yo le pude haber hecho daño. No te lo voy a permitir “, declaró cuando versiones periodísticas indicaban que ella había difamado a Pico Mónaco. Y el tiempo le dio la razón…

