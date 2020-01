Roberto Piazza casi se agarra a trompadas con un actor

El diseñador y Julián Pucheta protagonizaron un violento episodio en la foto de los elencos en Espacio Clarín.

A pocos días de haber empezado la temporada, varios famosos asistieron a Espacio Clarín en Mar del Plata para disfrutar de un momento en común entre los elencos de los espectáculos que se presentan en la ciudad.

Pero a la hora de sacar una foto entre todos, se vivió un violento episodio entre Roberto Piazza y el actor Julián Pucheta. En diálogo con Siempre Show, el diseñador relató lo sucedido: “Hubo casi una agarrada a trompadas. Yo estaba detrás de Nora Cárpena. Y un tipo, un negrito de mier… estaba al lado nuestro y empezó a insultarnos y a decirnos que nos iba a cag… a trompadas. Para mí estaba mal de la cabeza. Yo me quedé calmo, no dije nada porque estaba todo el mundo, toda gente conocida. Este era un actor de cuarta, de quinta, no era un actor conocido“.

En el programa de Ciudad Magazine también pusieron al aire un audio de Pucheta, quien repudió los dichos discriminatorios del modisto: “A mí estas cosas me molestan mucho porque me parece que hay que desterrar este tipo de actitudes y comentarios. Me parece anacrónico, un nivel de clasismo horrible que ya no debería existir. Me parece que todos merecemos buen trato“.

Además, agregó: “No me da miedo hablar, me gusta que se sepa la verdad y que este tipo de cosas se terminen. Piazza se comportó de una manera súper violenta. Yo reaccioné de una manera de la que no me siento orgulloso, lo reconozco. Yo no hubiese hecho un comentario como ese tan básico. Me dijo ‘¿quién es este negrito?’, como si eso fuera un insulto“. (Revista Pronto)

