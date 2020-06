Rocío Guirao Díaz reconoció en un chat que las maquinitas faciales son una estafa

La socia le aclara que cerrar no sería la solución porque todas las clientas “tienen los contactos, Whatsapp, mails”, es decir, que van a poder contactarlas igual. Pero Rocío insiste: “Soltemos la cuerda, no tenemos por qué hacernos cargo de esta estafa“.

En el programa mostraron un chat que filtró la ex socia en la que la modelo intenta lavarse las manos y le pide que le den de baja al negocio: “Cerremos y que le vayan a reclamar a la compañía. Se acabó, estoy harta. No hay plata que pague la paz mental. Cierro y fin del problema“.

