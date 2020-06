Rocío Marengo: “Yo no rompí ninguna cuarentena”

“ Con todo el dolor del alma me bajé (del programa de Kaczka) porque en el programa de Guido cumplían a rajatabla con los cuidados, realmente me sentía muy contenida, pero bueno, no tenía ganas de estar exponiendo a mi novio, estoy con sus hijos también… Así que fue un debate, pero para minimizar los riesgos, tomamos esa decisión “, aseguró.

“ Yo no rompí ninguna cuarentena, soy la que más quiere cuidar a mi novio y a su familia, pero bueno, a veces hay que dejar hablar y que el tiempo diga las cosas como son “, afirmó al ciclo “Esto no es Hollywood” , conducido por Fernanda Iglesias para Radio del Plata.

