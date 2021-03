Rocío Oliva explicó el motivo de su renuncia a “Polémica en el bar”

Al respecto, Oliva retomó las palabras del productor y remarcó: “De una u otra forma me van a nombrar porque fui parte de la vida de Diego. Yo no reniego de eso, para nada. Depende de cuánto quieras involucrarte o no. Yo quiero hacer mi camino, Diego fue mi ex“.

De todas formas dio por sentado que regresará al ciclo aunque sea como una invitada y dejó la puerta abierta al porvenir: “Quiero seguir creciendo y por eso no lo tomo como una despedida porque ya sé que me van a invitar, voy a venir y quién sabe cómo se dan las cosas“.

