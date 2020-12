Rocío Oliva reveló quién le prohibió el ingreso al velorio de Maradona

La ex novia de Diego Maradona contó finalmente la verdad sobre su ausencia en el último adiós el ídolo.

El velorio de Diego Maradona se llevó a cabo la semana pasada en la Casa Rosada. Mientras que muchos de los familiares y seres queridos del ex futbolista pudieron ingresar a últimas horas del martes, antes que los fanáticos, Rocío Oliva se quedó afuera y no pudo ir a darle el último adiós a su ex pareja. Aunque en primera instancia se pensó que quién le había prohibido la entrada había sido Claudia Villafañe, finalmente ayer por la noche Oliva reveló que quienes dieron la orden fueron Dalma y Gianinna.

“Tengo un mensaje de las chicas diciéndome que fueron ellas las que no me dejaron pasar. Dalma y Gianinna consultan todo con Claudia. Tengo un mensaje de ellas diciéndome ‘mi hermana y yo fuimos las que dijimos que no ibas a pasar’. Ellas y Claudia, que son lo mismo”, afirmó Oliva en Polémica en el bar.

“Yo la historia me la sé mejor que ustedes. Dalma y Gianinna no toman ninguna decisión si no la consultan con su mamá. Se los digo yo que he vivido muchos años en ese ambiente. Ayer me mandaron ese mensaje. Les dije que no me escribieran más, que no tengo nada que ver ya”, agregó. (Pronto)

