Rocío Oliva, sobre los negocios de Diego Maradona en Cuba y Venezuela

Este martes en Polémica en el bar debatieron acerca de si la noticia sobre la supuesta deuda impositiva de Diego Armando Maradona podría recaer en sus herederos. En ese sentido, Rocío Oliva se refirió a los negocios del Diez en el mundo. “No me consta que haya ido a Cuba o a Venezuela por un negocio. Yo sé que iba mucho porque tenía una relación de público conocimiento con (Hugo) Chávez, (Nicolás) Maduro y Fidel (Castro)”, comentó la panelista.

Todo comenzó luego de que Tomás Dente contara que desde el año ‘85 Maradona le debe dinero al fisco de la época en la que él era jugador de fútbol. Entonces el panelista se preguntó: “¿Los futuros herederos deberían hacerse cargo de esa deuda cuando la persona fallece?”. Horacio Cabak, conductor interino del ciclo mientras Mariano Iúdica se encuentra de vacaciones, precisó: “Hay dudas respecto a si, cuando terminen de hacer las cuentas, la herencia va a dar en rojo”.

Tras un informe, Dente y Gastón Recondo coincidieron en que la deuda comenzó siendo muy chica, pero que con el correr del tiempo los intereses fueron sumando para que el número final se hiciera más y más abultado. Entonces, el panelista hizo un repaso de la economía de Diego y destacó que “a inicios de los ‘80 estaba bien hasta que en su momento de apogeo logró tener una fortuna considerable, que terminó despilfarrando, y que volvió a restablecerse económicamente cuando fue llamado por las autoridades del gobierno de Dubai para ser embajador deportivo”.

Enseguida Cabak aprovechó para preguntarle a la ex del Diez si el apoyo al régimen chavista y al gobierno de Cuba tenía que ver con el intercambio comercial y no tanto de ideológico, entonces ella aseguró: “No me consta, la verdad es que yo nunca vi que Diego haya ido a Venezuela o a Cuba por un negocio. Yo no lo vi”. “Pero Diego sí hacía negocios con Venezuela y con Cuba”, retrucó el conductor. Oliva fue tajante: “No sé, yo sé que iba mucho porque tenía una gran relación con Chávez, Maduro y Fidel”.

Ante la falta de precisiones, el conductor fue por más e insistió: “Esta faceta que ahora está trascendiendo que participaba de un tema de venta de alimentos o cosas por el estilo, que había un tano muy importante que se encargó de aprovisionar de alimentos a Venezuela y a Cuba… Se hablaba de un gran negocio de miles de millones de dólares de los cuales Diego formaba parte como una especie de eslabón”.

Pero antes de la rubia pudiera responder, Recondo sostuvo que más allá de los negocios, esos países utilizaron muchas veces la imagen del ídolo. Rocío afirmó: “Igual tenía la misma ideología que Venezuela y Cuba y a través de eso pudo hacer sus negocios que no está mal porque la fábrica de pastas existe”.

Cabak la cruzó y sostuvo que “el problema estaba es que haya habido un gran negocio con alimentos en un momento que los venezolanos se estaban muriendo de hambre”. “Pero la Venezuela que le mostraban a Diego no era esa”, cuestionó el periodista deportivo dándole el pie a la rubia que explicó: “Nosotros no íbamos a la calle a ver a la gente que come de los tachos de basura. Nunca lo vi. Para creer hay que ver”. (TN)

