Rojitas, contundente sobre Boca y la obligación de ganar la Copa

En una entrevista con Súper Deportivo Radio en radio Villa Trinidad, Rojitas remarcó que “si Boca no gana esta Copa, rajan a todos”, y agregó: “A la Copa la soñamos todos. Sí o sí tenés que ganarla. No se la puede perder más”.

Asimismo, en referencia a Riquelme en Boca, el ex jugador aseguró que “lógico puede afectar la imagen de Riquelme si Boca no gana la Copa, así como la gente te pone en un pedestal, te baja. Es jodido. Te repito quiero que Boca gane esta Copa y que Riquelme siga 10 años más“.

“Tévez y Riquelme fueron los dos mejores que vi en la historia de Boca”, aseveró Rojitas sobre los máximo ídolos del “Xeneize”. Además, en cuanto a cómo inició su relación con Riquelme ratificó que “Yo lo conocí a Román e hice una buena relación con él, porque me empezó contando que su papá me amaba y que era su ídolo. Un día Román me llevó a su casa y le regalé una camiseta de Boca firmada a su papá”.

Con respecto al actual equipo de Boca, Ángel Clemente Rojas remarcó que “lo más firme que tiene Boca son Izquierdoz y Lisandro López por la seguridad. Yo prefiero a ellos, antes que a los otros muchachos”. De igual manera, en relación a los juveniles del plantel, aseveró que “estoy contento con los chicos, porque son mocosos, juegan sin miedo”.

Por otro lado, en referencia a River, el ídolo xeneize afirmó que “no vi otro River igual al de Gallardo en su historia. Antes River no podía ganar nada. Pasaron 18 años sin salir campeón y después tuvo la mala suerte de descender“. Y, de cara al próximo Superclásico, Rojitas resaltó que “si yo fuera Russo pongo a Pavón, Villa y Tévez. Boca tiene que salir a atacarlo a River. Es un clásico medio caído. River aflojó un poco. Boca puede imponerse“.

“Antes de morirme, me gustaría decirle al ‘Burrito’ Ortega que fue el jugador más parecido que vi a mí después de retirarme. Me encantaría decírselo. Ese tenía mi estilo y mis movimientos. Me quedé con él, que fue el más parecido y el que más impacto me dio. Me gustaría felicitarlo y darle un abrazo”, reveló Rojitas.

