Rojo y la chance de otro Superclásico: “Si es River tiene un condimento especial”

El futbolista también se refirió a su posición en la cancha y aseguró que “es la del miércoles” . En tanto, añadió: “ S oy central y puedo hacerlo con línea de tres o cuatro . No me cambia en nada. Todos saben que podría ser lateral izquierdo, pero están Fabra (Frank) y Más (Emmanuel) que lo hacen muy bien” .

Con respecto a sus primeros encuentros, Rojo fue cauto: “Cada vez que me toca entrar trato de aprovecharlo y sumar minutos. Me vienen muy bien y busco aportar mi juego para el grupo. Cuando salí estaba como para seguir , pero son decisiones del entrenador y hay que respetarlas”, manifestó.

You May Also Like