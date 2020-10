Romina Malaspina saldrá con el youtuber que consiguió un millón de likes para tener una cita con ella

“Hoy por mí, mañana por ustedes”, le pidió el youtuber Oscu a sus seguidores. El joven necesitaba un millón de likes para concretar una cita con Romina Malaspina, según la ex Gran Hermano le había prometido. Para sorpresa de todos, incluso de él, llegó a la cifra.

Primero ella dijo que debían mantener la distancia social y respetar los protocolos, por lo que prefería que el encuentro se realizara vía streaming, pero ante el reclamo de los usuarios de las redes sociales, ella recapacitó y finalmente se encontrarán en persona.

Coco Silly, a través de una charla telefónica, logró reunir a ambas partes para alinear expectativas y detalles de la cita que finalmente será el domingo en un restaurante en el barrio de Núñez.

“Le tiraron un imposible y él logró el imposible”, dijo el conductor de Código Silly al presentar al joven. Es que nadie creía que llegaría. “Yo respondí un millón en joda, pensando que no pasaría y me sorprendió porque empecé a ver un movimiento de sus seguidores y dije, ‘tengo que cumplir la promesa’”, dijo ella.

La charla radial fue la primera que tuvieron. “Es un placer“, se presentó el joven de 21 años y dijo que él tenía ganas de juntarse con ella, pero que todo dependía de “Romi”. Algo dubitativa, ella aceptó: “Él cumplió y llegó al millón, se lo merece”.

“Hay expectativa. Pero yo soy rara, no sé por qué quieren salir conmigo. Tal vez cuando me conozca dice ‘esta piba de novia ni en pedo’“, reflexionó la conductora de Canal 26, pero él le retrucó: “Sos buen partido”. La modelo le lleva cinco años al youtuber, lo que a ella la hace sentir “una robacunas”, cosa que a él no le preocupa.

“Este domingo entonces. Pensé que no iba a llegar, pero llegó y se lo merece, no puedo no cumplir. Primero dije de hacerla por streaming, pero la gente me dijo que no podía hacer eso y tienen razón”, agregó la ex Gran Hermano.

Al ser consultada sobre si existe la posibilidad de que haya algo serio entre ellos, dijo: “No me pondría de novia porque la pasé mal, perdí tiempo y ahora que estoy sola me está yendo bien. No descarto tener amigos, pero una relación intensa no, le huyo, si veo a alguien muy enganchado le meto freno de mano”.

Ambos estuvieron de acuerdo en que “estaría bueno compartir parte del encuentro con la gente” a través de algún video en vivo, ya que fue el mismo público el que hizo posible con su like en Twitter el encuentro.

Hace unos días, ella se había mostrado sorprendida con la movida en redes: “¡No, no, no! Esto no lo puedo creer. El otro día un chico me manda mensaje y me dice cuántos likes conmigo para salir, ok, le pongo un millón. No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita… no sé, virtual, por streaming”.

“Novios no, no te dije que un millón para eso, querés retrucarme, no sé, ¿20 millones?“. Así la modelo redobló la apuesta aunque le pidió ir paso a paso: “Primero vayamos con la cita y vemos qué onda y nada. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cagar. Cumpliste”.

Con Silly, también habló de su rol como conductora de uno de los noticieros de Canal 26: “Fue una cosa que se dio natural, que no esperaba, no imaginaba que pasaría lo que pasó, me agarró de sorpresa. Pensé que pasaría desapercibido eso que vi como un error de vestuario y hoy no lo veo así porque gracias a eso se abrieron cosas positivas”. (Infobae)

