Rosenfeld habló de la compensación económica que reclama Rocío Oliva

Sobre esta acción judicial, Ana destacó: “Por lo pronto hay un código civil que lo avala. La última palabra no la van a tener mis colegas, sino la cámara, el juez o la corte. El código civil nuevo avala los derechos de la conviviente, particularmente el código 524 que dice qué derecho tiene una mujer y no es retrotraerla a si hubiera sido jugadora de fútbol, peluquera u otro tipo de actividad profesional“.

Y amplió: “Claro que Rocío tiene en mente un número, pero no está plasmado en el expediente. Entonces, cuando hablan de los millones de dólares, se están equivocando. El expediente de Rocío sí o sí es en la Argentina, no en Dubai. El último domicilio de la convivencia con Diego Armando Maradona fue en Bella Vista, en la Argentina”.

