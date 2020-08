Roxy Vázquez ya superó al coronavirus

View this post on Instagram

Una semana después del resultado positivo acá estoy. Mateando con mis plantas y tratando de sobrellevarlo lo mejor posible. Pase días feos, de fiebre y mucho dolor de cuerpo. Y lo peor de todo es que no sabes que va a pasar, “ante cualquier falta de aire o fiebre tener que llamar y quedas internada”. Difícil. Sobretodo complicado estar absolutamente aislada sin ver a mis seres amados, principalmente a mi hijo. Así es. Se llama realidad de lo que toca y solo puedo aceptarla. Llore, me enoje, volví a llorar, me reí, todo eso y mas. Estoy en la mitad del camino, faltan unos días para llegar al alta pero quería pasar x acá un ratito y contarles de mí que tanto me preguntan. Gracias x los mensajes de todos x acá y x mi teléfono también. 🥰 Esta bueno sentir el interés y la buena vibra. Gracias de ❤️. Tengo amigos de fierro que me dejaron cosas ricas en la puerta (aunque no tengo gusto ni olfato eran cosas que se veían ricas,ja), mis vecinos divinos, mis gente amada e incondicional: Fer, Gise, Pau, Vale y Carlos, mis viejos a la distancia y x Camara, Monica, todos … GRACIAS. Valoren la salud, cuídenla (me siento mi nona diciendo esto) pero es tan cierto. A cuidarse ! Los quiero ❤️🌈 feliz viernes 💫