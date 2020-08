Rubinstein, sobre las vacunas vencidas: “Se compró más anticipando una temporada invernal más difícil”

Y aclaró que “de estas 3 millones, la mayoría eran vacunas antigripales”, tras lo cual explicó que “en 2016 hubo una gripe muy fuerte, y en la gestión del (ex ministro de Salud, Jorge) Lemus (2015-2017), yo no estaba, se compraron muy justas las vacunas”.

“Eran 3 millones y medio, no cuatro, y esto no es una auditoría que hizo Ginés (González García, actual ministro de Salud), es un relevamiento que hicimos nosotros en nuestra gestión, en mayo de 2019”, aseguró Rubinstein en declaraciones a FM Metro.

