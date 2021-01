Rusia no descarta retrasos con la vacuna Sputnik V por la ampliación de la capacidad de sus plantas

El titular del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, que está al frente del desarrollo de la principal vacuna de ese país, no descartó hoy que pueda haber retrasos en la producción de la Sputnik V por el importante aumento de la capacidad de sus plantas que están realizando para garantizar, no solo la inmunización de la población local, sino también los envios a terceros países como Argentina y México.

