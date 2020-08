Salió a la luz el motivo por el cual Moria Casán no soporta a Laurita Fernández

Carozza quedó sorprendido y aseguró: “No creo que tenga puesta semejante camiseta. Además, Moria no es de las personas que salen a juzgar la actitud de otros”. Pero Pampita fue por más: “Eso era lo que se decía… que ella no la quería porque le tenía mucho cariño a Hoppe“. (Pronto)

Mientras se debatía el tema en su programa, Pampita aprovechó una entrevista con César Carozza (que además de abogado es amigo de Moria) para indagar sobre un rumor. “Se decía que Moria no la quiere porque cuando ella estaba de novia con Federico Hoppe, ya al final de su relación, se creía que le era infiel con Fede Bal y como Moria quiere mucho a Hoppe, eso no le habría gustado“, disparó.

Después del fuerte encontronazo que tuvieron en vivo y por el cual Moria amenazó con renunciar, quedó en evidencia que entre las mujeres no hay ni un poco de buena onda. Pero la realidad es que el ‘tira y afloje’ de ambas viene desde hace un tiempo: en ‘Incorrectas’, la One evitaba decir su nombre y la señalaba como ‘la edulcorada’.

La modelo reveló un rumor que surgió en los pasillos de Canal 13, que nadie se animó a desmentir y que explicaría por qué la One no quiere ni un poco a la conductora del Cantando.

You May Also Like