Salió el tráiler de la serie de Maradona

En una charla con La Once Diez, Julieta Cardinali expresó: “Fueron ocho meses de rodaje, viajamos mucho: filmamos en Europa, dos meses en Italia, España, Uruguay, México, obviamente acá y terminamos de filmar en noviembre. A mí lo que más me interesaba de esto es que sea con respeto. La serie es sobre Diego Maradona, el Diego futbolista, está muy bien filmada y estoy muy contenta de que me hayan elegido”.

You May Also Like