Salvarezza: “Argentina tiene el mejor sistema de ciencia de Latinoamérica”

Asimismo, el funcionario destacó el proyecto de la Andrea Mangano y su equipo del Hospital Garrahan, quienes desarrollaron el primer ensayo de PCR para obtener “la determinación de la carga viral (de Covid-19 de manera cualitativa) que no se tenía y no se sabía cómo hacerlo” y de esa manera saber cuantas son las “copias” del virus que tiene un paciente.

