Samanta Casais de Bake Off es acusada por homicidio culposo

“Ella se portó muy mal con mi familia. Fue con su abogado y mintieron. Dijeron cosas sobre el accidente que no fueron así, las cambiaron. Mi papá no tuvo la culpa, ella fue la culpable. Nunca nos dio el resarcimiento económico que nos tenía que dar“, agregó.

Según detalló la hija de la víctima, la pastelera no habría querido asistir a su padre tras el accidente: “Ella ni siquiera se bajó del auto y no se dio a la fuga porque otras personas le impidieron que se vaya. El único que ayudó fue su marido, que estaba enyesado“.

A días de que saliera a la luz la información de que Samanta Casais, una de las participantes más amadas y odiadas de Bake Off, en realidad, era pastelera profesional y no amateur (lo que va contra las reglas del programa), llega esta terrible noticia para tapar todo los escándalos anteriores.

