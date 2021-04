San Lorenzo: dos casos positivos en la llegada de Brasil

En este modo burbuja, los miembros del Ciclón que viajaron a Brasil no compartieron lugares comunes y cerrados con el resto , por lo que no haría falta aislar a todos los integrantes del plantel. Sin embargo, se encendieron las alarmas en San Lorenzo.

San Lorenzo dejó todo lo que tuvo en la serie ante Santos pero no le alcanzó y se quedó afuera de la Copa Libertadores. Pero las malas noticias no terminaron ahí: cuando la delegación regresó a Buenos Aires, los testeos rápidos realizados en Aeroparque detectaron los positivos del defensor Andrés Herrera y Walter Ribonetto , asistente de Diego Dabove.

