San Lorenzo tiene nuevo capitán

El “Ciclón” comenzará el torneo como visitante del “Bicho”, en La Paternal, y si no median más lesiones el once sería con: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Lucas Menossi, Diego Rodríguez; Óscar Romero, Matías Palacios, Juan Ramírez; Ángel Romero .

Y con Mariano Soso , que debutará en el cargo el próximo sábado como visitante de Argentinos por el comienzo de la Copa Liga Profesional , no solamente jugará de entrada, además lucirá la cinta de capitán. El zurdo, de 27 años, fue elegido por la ascendencia en el grupo y porque Sebastián Torrico y Fabricio Coloccini , los capitanes en los últimos tiempos, no arrancarán el torneo como titulares. El arquero fue relegado por Fernando Monetti y el zaguero correrá muy de atrás.

