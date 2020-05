San Martin de Tucumán no afloja

Hoy, Roberto Sagra, presidente de San Martín, indicó: “Apelamos a que la nueva conducción de AFA decida que existan los mismos criterios y derechos para todos, que es jugar por ascensos y descensos. Si eso no ocurre, recurriremos a las autoridades de la Nación para que se reconsidere que este proceder se hace para beneficiar a un club que tiene peso político, que es a su vez quien respalda las decisiones de AFA. De no prosperar estas vías, iremos al TAS con la tranquilidad que no vamos a parar el fútbol”.

