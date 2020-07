Sandra Borghi se emocionó con el video de Oriana Sabatini

Tanto el video como la confesión de Oriana Sabatini de que sufrió trastornos alimentarios durante 10 años sacudieron, desde ayer, a la farándula argentina. Incluso más que cuando ella y su novio, Paulo Dybala, anunciaron por la misma vía que habían contraído coronavirus.

Del tema se habló aquí y allá. En la radio, en la tele y en las calles, aún con el barbijo puesto. Cada uno a su manera, todos opinaron. En Nosotros a la mañana, el programa de Canal 13 que conduce el Pollo Alvarez, convocaron a Romina Pereiro, esposa de Jorge Rial y especialista en nutrición, y Tomás Dente consiguió un testimonio de la mismísima hija de Cathy y de Ova.

En un momento, la que habló fue Sandra Borghi, una especie de co conductora que debido al aislamiento sale al aire desde su casa. Ella dijo que el mensaje “fue lo más maravilloso que vi y escuché en redes sociales en toda mi vida” y puso como ejemplo a Nicole Neumann, la modelo número uno del país y quien forma parte del panel del ciclo.

“No podés ser como Nicole, porque además de cómo se alimenta ella lo que tiene es la genética. Ya es así naturalmente. Y puedo dar fe de que come más que nosotros, lo juro eso, pero su cuerpo es así” dijo la polémica periodista.

https://www.instagram.com/p/CCtYV2jIjqr/?utm_source=ig_web_copy_link

Además, Borghi dejó en claro que estaba sensibilizada con las imágenes que había visto. Lo hizo después de pedir varias veces la palabra, una modalidad impuesta por este nuevo formato de pandemia. Evidentemente, se salía de la vaina por hablar del tema.

“Quiero decir esto: a mi me emociona, me impacta. Yo no veo imperfección en ese cuerpo. Desde cualquier punta de vista no veo imperfección. Fijate el final del posteo, donde ella dice “no hace falta que me digan nada porque todo lo que me puedan decir ya me lo dije yo”. Fue maravilloso” señaló, casi quebrada.

“Te pegó lo mismo que a mí, debe ser porque tenemos hijas adolescentes” la contuvo Pereyro, quien estuvo de acuerdo con ella.

