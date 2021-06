Schwartzman venció al alemán Struff y se clasificó a cuartos de final de Roland Garros

El argentino Diego Schwartzman clasificó hoy a los cuartos de final de Roland Garros al vencer al alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (9), 6-4 y 7-5.

Este fue el tercer cruce del historial profesional entre Schwartzman y Struff. Hasta el momento, registraban una victoria por lado: el argentino se había impuesto en el Masters 1000 de Montecarlo 20147, mientras que el alemán había ganado en en el cruce por Copa Davis del 2019.

“En ningún momento del partido me sentí muy cómodo. Traté de jugar con lo que había, luché, el partido era difícil, pero era una buena oportunidad para meterme en cuartos de vuelta. La tensión me jugó una mala pasada y en ningún momento me pude soltar”, dijo Schwartzman en declaraciones a ESPN. Y luego admitió: “Cuando gané el primer set me convencí de que iba a ganar el partido”.

