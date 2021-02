Se acercó a saludar a Charly García sin barbijo y le llovieron las críticas

A fines del año pasado, una serie de imágenes que se mostraron en las redes sociales exhibieron a Charly García disfrutando de la Nochebuena junto a la familia de Gustavo Cerati, con quien el ex Serú Girán mantuvo un fuerte vínculo de cariño y mutua admiración. Benito Cerati y su prima, la periodista Valentina Cañeque, se encargaron de difundir fotos y videos del encuentro que, como no podía ser de otra manera, ante la presencia del siempre sorprendente prócer del rock, regaló estampas memorables.

