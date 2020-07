Se canceló la entrega del Balón de Oro 2020

El Balón de Oro, galardón más prestigioso del fútbol a nivel individual, no será concedido en el 2020 ya que la temporada ha sido ampliamente afectada por la pandemia de Covid-19, según anunció la revista France Football, organizadora del premio.

“Ante circunstancias excepcionales, por primera vez en su historia, que comenzó en 1956, el Balón de Oro France Football no será atribuido en 2020, ante la falta de suficientes condiciones igualitarias”, escribió la revista en un comunicado publicado en su página de Internet.

El argentino Lionel Messi es el máximo ganador del premio y el último futbolista en recibirlo, en 2019, tras superar al holandés Virgil van Dijk. “La Pulga”, además, había sido galardonado en otras cinco oportunidades: en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015.

The Ballon d’Or will not be awarded in 2020.

Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ

— France Football (@francefootball) July 20, 2020