Se concretó la donación a Rocío Quiroz, tras el temporal que destruyó su casa

Hace dos semanas, Rocío Quiroz vivió momentos dramáticos luego de que una fuerte tormenta que azotó a Chascomús, lugar donde la artista construía su casa.

Un temporal que descargó su furia en parte de Buenos Aires demostró toda su intensidad en la región centro-este de dicha provincia y una de las tantas afectadas fue la popular cantante que fue tendencia en el “Cantando 2020”.

Tras sufrir los destrozos, Quiroz fue a las redes sociales para descargar toda su bronca e impotencia por haber perdido en pocos segundos todo el esfuerzo por tener la casa propia.

“¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos?”, detalló la artista a través de diversos posteos en Instagram.

Luego agregó: “Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien los nenes, almita, el torra y su familia que estaban con nosotros. El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, una explosión muy grande!!”, sintetizó.

Pero la ayuda no tardó en llegar. Ese día, Moria Casán le ofreció alojarla en su casa. Pero luego, la jurado fue más allá y le consiguió una donación millonaria.

“Cuando te vi, ya te quería en mi casa. Hoy un gran amigo me contactó y donó un millón de pesos en materiales de construcción que van a ser enviados a Chascomús“, dijo Moria en el ciclo del Trece.

Y finalmente, esa donación se concretó el pasado viernes. Fue a través del abogado Dr Andrés Sánchez Ibarra quien habló con Casán. La misma será entregada en materiales para la construcción por un monto de 1.000.000 de pesos.

“Hay muchas cosas en nuestra sociedad que me causan gracia, la primera es que somos todos los que estamos en el llano mucho mejores personas de los que nos gobiernan y nada dan a cambio, mejor dicho si, dan o prometen dar lo que saben que necesitas a cambio de un voto, si supieran el dolor que causan por prometer algo que nunca llega o la indignación y odio que causa en personas que realmente necesitan“, explicó el abogado al contar el motivo por el cual decidió ayudar a Rocío.

Luego agregó: “Muchas personas no pueden esperar y este fue un claro mensaje que las cosas se deben realizar y no anunciarlas, hacerlas directamente cuando hay voluntad y recursos, por lo menos yo en ese momento contaba con esos dos requisitos, la sociedad tiene una fuerza increíble y si todos aportamos un granito de arena podemos demostrarles a los que lamentablemente nos administran que no necesitamos de sus cuentos y promesas, y no hablo de dinero hablo de donar voluntad y buenos actos, el dinero muchas veces viene solo cuando uno actúa bien y de forma desinteresada.”

“Cuando vi la generosidad de Moria, una mujer con valores y siempre con excelente predisposición ante la vida, me dije… dale Andrés hace de lo tuyo, no es la primera vez que hago esto y en realidad ayudo a mucha gente que este en situación muy complicada, pero para que yo ayude debo observar que esa persona también se ayuda, no me gusta dar a personas que no trabajan, ni estudian ni hacen nada de sus vidas, el esfuerzo no les gusta a nadie pero los beneficios los quieren todos.”, remarcó Sánchez Ibarra.

“Soy un profesional que decidió que todos los honorarios que genere mi estudio en este 2021, se utilizarán para donar a personas que me escriban y dependiendo de la prioridad buscaremos darle una solución, ya que luego de lo que venimos sufriendo desde principios del 2020 y todo lo que hemos perdido que ya no vuelve, y cuando hablo de perdidas no hablo solo de lo material hablo también de la dignidad y la desesperación, y todo eso si nos uniéramos más y dejáramos las grietas de lado podríamos hacer feliz por un rato a varias personas!“, indicó.

Sobre sus deseos para este año, dijo: “Solo le pido a Dios que este año 2021 nos siga dando trabajo a nuestro Estudio Jurídico Sánchez Ibarra Consulting para que podamos seguir donando a personas con necesidades complejas y que no solo no pueden esperar sino que saben que no recibirán ayuda de nadie y menos del estado.” “Gracias Moria por haber confiado en mi para que llegue todo a destino sin complicaciones ni manos negras”, cerró.

