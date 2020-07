Se conocieron los resultados de la autopsia de la novia del Mago sin Dientes

A la mañana siguiente, minutos después de las 9, la empleada doméstica tocó el timbre como lo hacía todos los días. Al notar que Ana María no respondía al llamado, incumpliendo con la rutina familiar, Sofía se levantó para abrirle la puerta a la mujer. Preocupada, ingresó luego al cuarto de su mamá y la encontró sin vida. La llegada de una ambulancia del SAME y el traslado inmediato al Hospital Fernández de nada sirvieron.

La autopsia también estableció la hora del deceso: entre las 7 y las 9, apenas un rato antes de que su hija ingresara a su cuarto. Y se comprobó que el cuerpo no tenía lesiones internas ni externas, lo que indica que no habrían participado terceras personas, descartándose así la posibilidad de que se tratara de un femicidio.

No obstante, según fuentes judiciales, los peritos certificaron que no hubo asfixia: Ana María murió de un paro cardíaco o una arritmia provocada por una congestión y un edema pulmonar. Presentaba además meningoencefalitis. Si bien todavía restan los análisis toxicológicos, en la habitación se hallaron pastillas para dormir y antidepresivos; sobre la mesa de luz había varias botellas de alcohol.

You May Also Like