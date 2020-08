Se cumple un año de las primarias que abrieron el camino de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación

Ante un auditorio de más de un millar de funcionarios nacionales, bonaerenses y porteños, Macri aseguró: “Vamos a ganar, vamos a dar la pelea; he tenido muchas adversidades, me ha costado. Pero lo lindo es vencerlas”.

En ese contexto, Macri, acompañado por su entonces candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, aseguró que revertiría la “mala elección” y apuntó al FdT: “Las dudas sobre la economía vienen porque ellos no despiertan confianza: el problema mayor que hoy tenemos los argentinos es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo”.

Hoy, el FdT planteó que aquel 11 de agosto del 2019 “ayuda a no olvidar sobre todo a lxs ciudadanxs que no nos votaron, cómo estaba el país en aquel momento y cómo está hoy, pese a todas las adversidades”.

El frente remarcó que “sin el éxito en las PASO como antesala de lo que después el Pueblo votó” hoy no habría un “Estado presente que preserva ante todo la salud y que no deja de ejecutar medidas económicas, sociales, educativas y culturales que mejoran la calidad de vida de lxs argentinxs”, en el marco de la pandemia de coronavirus.

