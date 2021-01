Se cumplen 25 años de la muerte de Tato Bores

Tato Bores hizo radio, cine y teatro antes de lanzarse a la pantalla chica. El arte, sin embargo, no estaba en sus planes. El cómico no terminó la secundaria y tuvo un golpe de suerte cuando en una despedida de soltero subió al escenario a hacer chistes. En el “público” estaba Pepe Iglesias “El Zorro” quien inmediatamente le pidió que se sume a su equipo de Radio Splendid.

You May Also Like