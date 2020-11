Se cumplen 69 años de la primera vez que votó la mujer en la Argentina

El pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Por eso en 1951 las y los argentinos le dieron a Perón todo su apoyo con un histórico 63% de los votos.

“El pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Por eso en 1951 las y los argentinos le dieron a Perón todo su apoyo con un histórico 63% de los votos. El compromiso de las mujeres, que votaron por primera vez, fue fundamental por su organización y su participación popular”, publicó en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

