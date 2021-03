Se filtran nuevos y aberrantes audios del entorno de Maradona

A poco más de tres meses de la muerte de Diego Maradona, sigue apareciendo nueva información sobre la responsabilidad que tuvieron tanto los médicos como el entorno al momento de su fallecimiento. Esta vez, se filtraron audios en los que Leopoldo Luque, Matías Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo (que trabajaba en la casa del Diez) y el kinesiólogo Nicolás Taffarel hablaban sobre su consumo de pastillas y alcohol.

“Decime que aunque sea puede hablar, boludo… ¿Puede hablar o no?“, se lo escucha decir a Leopoldo Luque. “¿Sabés cómo se fue? No podía ni caminar, un papelón. ¿Sabes que la cagada se la manda Matías (Morla), Leo? En confianza. Lo fue a despertar a las 9 de la mañana, él con Víctor entraron a la pieza y lo quisieron despertar porque era el cumpleaños y se la re mandaron“, respondió el kinesiólogo. “Qué boludos que son, cómo le van a alterar el sueño así“, agregó el neurocirujano.

Indignado, Taffarel continuó: “Una bronca, la cara desencajada, perdido. Para colmo fue Gianinna y otra vez lo vio mal, la mina se largó a llorar, un desastre. Matías vino, lo puso de put#s a las 9 de la mañana, ¿por qué lo despertás? (…) Es un pelotudo. Va a ser un papelón, si te dice dos palabras coherentes, olvidate, es la gloria“.

Por otra parte, esta mañana Ángel de Brito dio a conocer otra conversación entre Luque, Maximiliano Pomargo y Morla en la que advertían sobre las ganas de Gianinna Maradona de llevarse a su papá a su casa. “Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos. Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”, sostuvo de forma polémica el cuñado de Morla.

En otro de los audios, también se lo escucha al abogado decir que le “corten a Diego el acceso al alcohol, las pastillas y el faso” a pedido de Luque. “Y pero boludo, vos me decís así, cortale el alcohol o el faso. Boludo, el faso yo no tengo nada que ver. Mirá que voy a comprar marihuana, boludo. Y el alcohol ahí en la casa no sé quién lo compra, boludo, yo no me dedico a eso, soy abogado. No hago las compras de la casa. Y las pastillas tampoco soy médico. No sé qué decirte. Si el tipo no puede administrarse las pastillas o alguna historia de esa naturaleza me parece que está para una internación, pero yo no puedo estar controlando que vayan a comprar una botella de cerveza o de Coca-Cola. Yo soy abogado boludo, no soy el papá, ¿me entendés? No sé cómo manejar la situación ésta“, expresó el letrado.

Finalmente, también de hizo público un audio en el que Morla quiso poner a Diego en contra de sus hijas Dalma y Gianinna: “Respecto al quilombo que está pasando, Gianinna está instalando como que vos estás preso, y estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en los juicios. Entonces yo necesitaría, para poner en tu página, un video tuyo en el cual digas que preso no estás, que estás ahí por voluntad propia. Así que bueno, si podés hacete ese videíto, que con eso los matamos a todos. Te quiero Diez, aunque estés preso te quiero… Dicen que te tenemos ahí. Lo que hace esa Claudia, eh… Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Y yo estoy explicándole a los sponsors de que estás bien. Del video no hay apuro, cuando estés bien y tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que vos estás mal, cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana estar ahí y listo“. (Pronto)

