Se filtraron audios del doctor Mühlberger burlándose de Moria

También se escucharon otros que hacían alusión a brujerías y un vínculo entre Casán y la ex pareja de Mühlberger: “Las cosas no están bien, Moria se te puso de cul…, está diciendo de todo de vos, pasame el celular de Moria”, se escucha decir a una mujer que sería la asistente del médico.

“Ya que puso eso, el ort… se lo va a tener que meter en las manos (sic), cuando no pueda ella ni rascarse el ort… ¿Me entendés, no? Porque para rascártelo con grilletes no podés”, siguió diciendo la voz masculina que se escucha en la grabación y que sería del médico denunciado.

You May Also Like