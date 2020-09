Se oficializó el decreto que declaró servicios públicos a la telefonía, internet y la televisión por cable

El 21 de agosto, el presidente había anunciado a través de su cuenta de Twitter, que se congelaban hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a internet y la TV paga. No obstante, los declaró servicios públicos esenciales. Es decir que las empresas que prestan estos servicios no podrán en el futuro aumentar los precios a sus clientes sin contar con una autorización previa del Estado.

