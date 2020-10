Se operó 15 veces para verse idéntico a un personaje del Capitán América

Red Skull es uno de los personajes de Capitán América y se convirtió en noticia después de que un hombre se opere quince veces para parecerse a este.

Un hombre llamado Henry Rodríguez se ha gastado hasta 30.000 euros en parecerse a esta supervillano de Marvel.

El hombre que se operó quince veces para parecerse a Red Skull de Capitán América: los detalles

Henry se ha operado la nariz, concretamente se la ha amputado, se ha puesto implantes de silicona y se ha modificado las orejas. En resultado es el de la imagen.

Amante de los comics y apasionado de los villanos, un día tuvo la idea de hacerse una transformación extrema y única y empezó por la nariz. Al ver el resultado, cuenta a La Voz de Galicia, vio que tenía potencial y siguió adelante.

“Esto es de lo que vivo. Mi cuerpo es mi uniforme, mi carta de trabajo. Tú no puedes llegar a un estudio de tattoo y ver a los trabajadores como si estuviesen en un banco. Cada cosa en su sitio”, explicó en la entrevista.

Los vecinos de Ourense ya empiezan a acostumbrase y a tener a un supervillano de carne y hueso en sus calles. Aunque The Real Red Skull advierte de que “las reacciones son las mismas en todas partes. Siempre hay dos bandos: los que les gusta y los que no les gusta. No somos una monedita de oro para simpatizarle a todo el mundo. Yo con esta estética me siento bien”.

