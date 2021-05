Se reanudan las clases presenciales en la Universidad del Sur con modalidad de fase 3

El pasado mes de marzo el Consejo Superior Universitario estableció en su resolución 48/2021 que en este 2021 “se pueden realizar actividades académicas presenciales en función de la índole de la asignatura, los espacios disponibles, el número de alumnas/os previsto y las posibilidades de prestación de servicios de las/os docentes y no docentes involucrados, previa autorización de la Unidad Académica”. Se trata de una modificación del artículo 1 de la resolución 290/2020, que además sostiene que “en el caso de realizar actividades presenciales, las asignaturas deberán establecer, siempre que sea posible, alternativas no presenciales para aquellos estudiantes que no residan en Bahía Blanca y se les imposibilite trasladarse a la ciudad, o que pertenezcan a grupos de riesgo o vulnerabilidad”.

