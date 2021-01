Se recrudece el conflicto entre Boca y Cristian Pavón

El tema no es de fácil resolución: el cordobés quiere jugar en otro lado . De hecho tenía acordado un precontrato por cinco años con Los Ángeles Galaxy, pero el equipo norteamericano no se pudo acercar a los 20 millones de dólares que desde Argentina querían por el pase.

El delantero todavía no se presentó a entrenar con el “Xeneize” y tras los primeros faltazos desde el club le enviaron una carta documento intimándolo a reanudar las tareas , pero no hubo respuesta de parte del Kichán tras cumplirse el plazo legal de 48 horas.

