Se rumorea que el Nápoli quiere adquirir el terreno dónde descansa su ídolo

El dueño del cementerio es socio del padre de Matías Alé, que era el anterior dueño del lugar. “ Ese señor recibió muchas ofertas porque le quieren comprar el cementerio. ¿Saben cuál fue el mayor ofertante para adquirirlo? Ya me contó que lo está analizando porque le ofrecieron millones de euros. Muerto Diego, se acercó el Club Nápoli a comprar el cementerio, no sé con qué sentido, ni que pueden llegar a hacer. Lo cierto es que hay una oferta de millones de euros y está evaluándola “, comentó D’Amato ante la mirada absorta de los miembros de Intrusos.

