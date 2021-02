Se suman voces para liberar las patentes de vacunas, pero es difícil que la idea prospere

Aunque sorprendente, el pedido no tiene que ver con la gratuidad de patentes, que parece destinada al fracaso porque los miembros de la OMC toman decisiones por consenso y no se prevé un acuerdo ante la fuerte oposición de la UE y EEUU, países donde prosperan grupos farmacéuticos como Pfizer, BioNtech, Moderna y Johnson & Johnson.

