Se suspendió el festival Jesús María 2021

Por otro lado, desde la comisión indicaron que se “ha hablado y pensado” en hacerlo en otra época del año. No obstante, desde la organización desean “hacerlo durante 10 noches” con la ayuda del voluntariado para asistir a las más de 10.000 personas que concurren, un número que no se aseguraría en los meses posteriores, cuando las vacaciones y la temporada alta finalizan.

En declaraciones con Cadena 3, Tottis aseguró que “si no hay vacuna, no hay festival”, pese a la intención de trasladar el tradicional festival de doma y folclore para abril. Pero este jueves, el presidente de la Comisión emitió un comunicado en el que detalló que todo se puso “muy complejo” para próxima edición.

