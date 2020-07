Se suspendió una importante reunión para tratar la vuelta al fútbol

Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación, se iban a juntar este martes para charlar sobre la vuelta del fútbol argentino. Sin embargo, el panorama se modificó drásticamente en las últimas horas y, finalmente, todo se postergó para la semana que viene.

¿Qué pasó? El nuevo parte proporcionado por el Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas hubo 113 muertes (récord) en nuestro país por el coronavirus y existe una gran preocupación.

Ginés y Tapia se comunicaron en las últimas horas del lunes, el Ministro le pidió que avancen en una vuelta gradual de la actividad y quedaron en hablar, en principio, la semana que viene. No obstante, lo que sí se mantiene es la charla por videoconferencia que mantendrán los dirigentes del fútbol argentino con el doctor Pedro Cahn.

Alberto Fernández, presidente de la Nación, también se refirió al tema y habló de la posibilidad de contagiarse en los entrenamientos. “Hay que ser cuidadoso”, afirmó el máximo mandatario del país.

Mientras se especula sobre volver a practicar en los primeros días de agosto y el posible regreso del torneo para fines de septiembre, lo concreto hoy por hoy es que la reunión que estaba programa para esta semana se suspendió.

EL PARTE DE ESTE LUNES

Otras 113 personas murieron -la cifra más alta en un día- y 3.937 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 2.373 los fallecidos y a 130.774 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.

El parte matutino precisó que fallecieron 17 hombres, seis residentes en la provincia de Buenos Aires, nueve en la Ciudad de Buenos Aires, uno de 82 años en la provincia de Chaco y uno de 87 años en la provincia de Río Negro; además de cuatro mujeres de la provincia de Buenos Aires, de 74, 61, 64 y 67 años. Por la tarde, se agregaron 46 hombres, 30 de la provincia de Buenos Aires, 14 de CABA y 2 de Río Negro, y 46 mujeres, 17 de la provincia de Buenos Aires, 27 de CABA, una en Mendoza y una en Río Negro.

¿QUÉ DIJO ALBERTO FERNÁNDEZ?

“El retorno del fútbol no es solamente 22 personas jugando en un espacio abierto, también es cierto que el riesgo de contagio se puede dar en los entrenamientos y no todos los jugadores son estrellas, muchos viven en barrios vulnerables. La preocupación que tienen esos jugadores no es la de ir a jugar al fútbol, es la de ir a jugar, entrenarse, contagiarse y llevar el virus a sus casas, porque la mayoría tiene 18 o 19 años y vive con sus padres. Hay que ser cuidadosos con eso porque estamos lejos de haber superado el problema de la pandemia”, explicó Fernández en diálogo con la TV Pública.

Al ampliar sobre su postura, el Presidente fue claro y aseguró que ésta se sustenta en las opiniones de otras personas del ambiente del fútbol: “Muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío, he hablado con gente que sabe porque conduce clubes o son directores técnicos. Me he dado cuenta de estas cosas que me han marcado ellos y que yo no tenía en cuenta, por eso hay que ser muy cuidadosos. Alguien propuso ir a entrenar a Jujuy y miren lo que pasa hoy en día. Por eso hay que ser muy cuidadosos”.

