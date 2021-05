Se taparon las pintadas antisemitas en la sede local de la Asociación Israelita

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, junto a los ediles Marcos Streitenberger (Juntos por el Cambio) y Carlos Quiroga (Frente de Todos) participaron esta mañana de un acto de repudio a las pintadas antisemitas que sufrió en las últimas horas la sede local de la Asociación Israelita, sito en calle Lavalle 54.

“Hoy no vengo como presidente del Concejo Deliberante, sino que hoy me toca traer la voz de todos los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca. Nosotros, los judíos, nosotros los cristianos, nosotros los musulmanes, y nosotros los budistas, nosotros los ateos, nosotros todos los que vivimos en la Argentina en general, y en Bahía Blanca en particular, queremos decirle a los violentos y los intolerantes que acá, no tienen lugar”, sostuvo Compagnoni, al hacer uso de la palabra.

“Yo quiero comprometerme, comprometer al cuerpo que represento, a hacer todos los esfuerzos posibles para que las personas que realizaron este acto sean identificadas y sean puestas en consideración de la justicia”, indicó.

Compagnoni y Streitenberger, junto a otros actores del arco político bahiense y provincial, repudiaron y taparon las pintadas “Los vamos a matar” y “ratas judías”, escritas en las últimas horas en el frente del inmueble de la mencionada comunidad, con aerosol negro, junto a la Estrella de David.

