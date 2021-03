Se viene la oferta definitiva: Palmeiras, cerca de llevarse a Borré

La extensa novela de Rafael Santos Borré sigue sumando capítulos aunque se acerca al final. Palmeiras parece estar decidido a quedarse con el delantero de River, y tras un par de intentos frustrados, la última reunión parece haber encaminado la negociación para que todas las partes queden conformes y el colombiano se convierta en jugador del último campeón de América.

Tras una nueva aparición de emisarios del Palmeiras en Buenos Aires, hubo una reunión esta semana -post Superclásico, tal como quería Marcelo Gallardo- para intentar acercar las posturas. Los brasileños ya le habían ofrecido a Borré un irresistible contrato para lo que son los números del fútbol sudamericano, pero el atacante no tenía intenciones de irse de River sin dejarle un peso, siendo que el 30 de junio vence su contrato con el “Millonario”.

Lo que quedó claro del último cónclave es que Borré se quedará en River hasta el último día de su contrato y que los brasileños deberán resarcir al club argentino para que la transferencia se termine concretando. Y eso es lo que va a suceder, si no ocurre ningún imprevisto. Palmeiras le pagará entre tres y cuatro millones de dólares a modo de compensación, por llevárselo como libre.

En Núñez saben que un jugador de la talla de Borré vale mucho más que ese dinero, pero la realidad es que con el contrato a punto de vencerse, no es mucho el margen de maniobra que le queda a River en esta situación, sabiendo que podría quedarse sin el jugador y sin dinero. Esta operación, además, le permitiría al “Millonario” no tener que compartir las ganancias con el Atlético de Madrid, dueño de la otra mitad del pase de Borré, puesto que sólo tendría que abonarle una suma millonaria en caso que el colombiano se fuera libre por falta de pago, algo que no sucederá. De todas maneras, habrá que ver si el elenco español no toma alguna medida judicial por quedarse afuera del negocio.

Lo concreto es que los días de Borré en River están contados. Son poco más de tres meses lo que le quedan al goleador cafetero en el equipo de Gallardo, al que llegó en agosto de 2017 a cambio de 3,5 millones de euros que fueron amortiguados con 49 goles y seis títulos: la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, la Recopa Sudamericana 2019, las Copa Argentina 2017 y 2019 y la Supercopa Argentina 2017 y 2019.

ABEL FERREIRA, DT DE PALMEIRAS, LE METIÓ PRESIÓN A BORRÉ

“No esperaré mucho. Cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo, no le tomó dos meses responder. Así que hay decisiones que tenemos que tomar”, manifestó en las últimas horas el entrenador del elenco brasileño.

SAN PABLO, OTRO QUE LO BUSCABA, SE BAJÓ DE LA PELEA

En las últimas horas el club paulista, que tiene como entrenador a Hernán Crespo, cerró la llegada de Éder, brasileño con pasado en Selección de Italia, y ya tiene cubierto el puesto. Además, el “Tricolor”, que se está reforzando para ir por la Copa Libertadores, contrató al zaguero central Joao Miranda, con pasado en el Atlético Madrid, Inter de Milan y mucho recorrido en la selección brasileño.

