Según un estudio, jugar videojuegos es beneficioso para la salud mental

Durante la cuarentena una gran cantidad de niños aprovechó para dedicarse de lleno a los videojuegos. Si bien algunas personas están en contra de que pasen horas y horas frente al televisor o la computadora, un reciente estudio de Oxford señaló que puede ser beneficioso para la salud mental. El documento publicado se basó en las respuestas de la encuesta de personas que jugaron “Plants vs Zombies: Battle for Neighborville” y “Animal Crossing: New Horizons”.

